В Пензе продолжается реконструкция главного городского фонтана

7 Июль 2020 2020-07-07T14:34:08+03:00

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Работы на объекте уже подходят к концу, но глава региона поручил увеличить количество строителей, чтобы новый фонтан можно было запустить раньше срока. Напомним, что по плану реконструкция должна завершиться к 25 августа.

Также губернатор поручил уделить особое внимание организации детской площадки и озеленению территории, чтобы Фонтанная площадь стала местом семейного отдыха горожан.

- У жителей Пензы высокий спрос на парки и скверы. За последние три года сделано много, но этого недостаточно, нужно больше заниматься благоустройством, - подчеркнул Иван Белозерцев. - Будут выделены средства на развитие парковой зоны на Западной поляне, необходимо подготовить проектно-сметную документацию.

При этом глава региона потребовал учитывать и мнение населения:

- Нужно выходить на место, привлекать жителей, молодежь, с учетом их пожеланий готовить проект развития этой территории. Нужно идти вперед, не останавливаясь на достигнутом. Жители хотят видеть свой микрорайон чистым и ухоженным.

ИСТОЧНИК KP.RU