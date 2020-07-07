В Пензе восстановлено граффити с образом ангела и благодарностью врачам
Изображение ангела в чумном костюме изначально появилось на стене одного из зданий на улице Кирова, где сейчас также идет реконструкция, в связи с чем оно вскоре было уничтожено. Теперь образ воссоздан.
Настенное полотно с образом ангела в голубом медицинском костюме и маске расположилось на одном из технических сооружений рядом с Юбилейной площадью.
На его создание у художника ушло в 2,5 раза больше времени. Большая часть работы выполнена с помощью баллончика. Но черты лица в этот раз прорисовывались кистью.
Появилась у художника и новая идея. Он готов украсить граффити торцы домов через дорогу. Поверхность, по словам художника, идеально подготовлена.
ИСТОЧНИК KP.RU