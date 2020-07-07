Чем опасен купальный сезон?

7 Июль 2020 2020-07-07T08:43:58+03:00

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Водный спорт, да и обычное купание, всегда бодрят, закаливают, доставляют удовольствие. Но активные виды отдыха и спорт сопряжены с риском получения травм. Дно неизвестного водоема может быть слишком мелким. Там могут находиться камни, металлические предметы, затопленные деревья.

«Травма ныряльщика считается одной из самых опасных, поскольку большинство людей, пострадавших от нее, погибают в первые часы», - говорит заместитель главного врача Пензенской областной станции скорой медицинской помощи Денис Дурнаев. - Человеку, который получил травму ныряльщика, должна быть оказана первая помощь. Нужно его подхватить, развернуть спиной к себе, прислонить к бедру и вытянуть на берег. При этом надо следить, чтобы голова оставалась неподвижной. Категорически запрещено тянуть человека за волосы - это может усугубить повреждение».

Необходимо следить за тем, чтобы голова не соскальзывала, и была зафиксирована в одном положении на суше. Пострадавшего нужно уложить на ровную твердую поверхность. Можно использовать пластиковый или деревянный шезлонг, дверь, доски. Следует позаботиться, чтобы голова лежала ровно.

Вызвать скорую помощь. Оказать первую доврачебную помощь.

«К сожалению, отдых у воды, особенно у молодых людей, часто сопровождается приёмом спиртных напитков, причем не всегда с соблюдением чувства меры, - сетует Денис Иванович. - В итоге люди расслабляются, порой их тянет на подвиги, и они идут нырять, не задумываясь о безопасности».

Давайте помнить, при отдыхе на открытой воде, нужно быть крайне острожными. Никогда не надо купаться и нырять в нетрезвом виде. Если очень хочется нырнуть вниз головой, делайте это в специально оборудованной зоне, а не в естественных (даже хорошо знакомых!) водоемах.

Будьте здоровы!

ИСТОЧНИК KP.RU