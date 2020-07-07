В Пензенской области женщина скончалась во время ссоры

7 Июль 2020 2020-07-07T08:02:53+03:00

На почве ревности мужчина несколько раз ударил супругу по лицу, при падении она головой попала на спинку кровати

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В Нижнем Ломове в ночь с 4 на 5 июля при выяснении отношений на почве ревности мужчина несколько раз ударил супругу по лицу, при падении она головой попала на спинку кровати. Женщина получила черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте происшествия.

Муж пытался оказать ей первую медицинскую помощь и привести в чувства, но полученное телесное повреждение оказалось несовместимым с жизнью. О смерти супруги мужчина сообщил в полицию.

Нижнеломовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины 1985 года рождения (ч. 1 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU