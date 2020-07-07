В Саранске на 7 июля объявлено оперативное предупреждение из-за жары

7 Июль 2020 2020-07-07T07:42:32+03:00

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По данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ «Верхне - Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 июля на территории Республики Мордовия ожидается неблагоприятное явление - жара, температура воздуха днем до 34°С. Местами по Республике Мордовия сохраняется пожарная опасность лесов 4 класса горимости.

Напоминаем, на территории Республики Мордовия с 31 марта дол 1 сентября 2020 года действует особый противопожарный режим.

Дополнительная информация - в Единой дежурно-диспетчерской службе г.о. Саранск по телефону 24-07-07.

ИСТОЧНИК KP.RU