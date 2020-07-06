В Пензенской области запущено производство полутвердых сыров

6 Июль 2020 2020-07-06T17:39:23+03:00

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Компания «Хохланд» провела масштабную реконструкцию сыродельного завода в городе Белинском. За три года в модернизацию производства было вложено один миллиард 850 миллионов рублей. Создано 30 дополнительных рабочих мест. Проект реализовался при поддержке органов власти Пензенской области.

Завод рассчитан на выпуск шести тысяч тонн готовой продукции в год. Средняя заработная плата на предприятии составляет 36 тысяч рублей.

- Я очень рад, что компанией с мировым брендом было принято решение инвестировать в развитие производства на территории Пензенской области. У нас сельское хозяйство эффективно развивается, в том числе преуспевает молочное животноводство, - отметил губернатор Иван Белозерцев. - Благодарю наших инвесторов, руководство и сотрудников компании «Хохланд» за проведённую модернизацию предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU