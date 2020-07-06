В Мордовии в ДТП пострадал 15-летний мотоциклист

6 Июль 2020 2020-07-06T17:34:47+03:00

С травмами подросток был госпитализирован в местную больницу

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Вчера в два часа дня на улице Центральной в селе Горяйновка 15-летний водитель мотоцикла «Стелс SB200», не имеющий прав, не справился с управлением, вылетел на обочину и врезался в столб.

В результате ДТП подросток с различными травмами госпитализирован в детскую РКБ. На месте ДТП был выявлен недостаток транспортно-эксплуатационного состояния УДС - отсутствует горизонтальная дорожная разметка.

ИСТОЧНИК KP.RU