Пензенец убил мать за упреки

6 Июль 2020 2020-07-06T17:48:43+03:00

Свою вину мужчина признал; сейчас он находится под стражей

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Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту смерти женщины 1939 года рождения. Преступление произошло на улице Ладожской в Пензе.

По данным следствия, утром 24 июня обвиняемый 1971 года вернулся домой из бара, где распивал спиртное. Его мать-пенсионерка начала упрекать сына в постоянном употреблении алкоголя и отсутствии работы. Разозлившись, мужчина набросился на родительницу с кулаками, а после избиения женщины снова ушел пить.

После, осознав, что пенсионерка скончалась, мужчина решил не обращаться в полицию, но через пару дней, будучи снова пьяным, признался в убийстве родственнице. 27 июня пензенца задержали.

В ходе следственных действий мужчина признал вину в инкриминируемом деянии. По решению суда обвиняемый заключен под стражу.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU