2020-07-06T15:54:34+03:00
Общество

Иван Белозерцев поздравил супругов-юбиляров с золотой свадьбой

Семью Седовых губернатор навестил в ходе рабочей поездки в Белинский район
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Александр и Серафима Седовы прожили в законном браке 50 лет, воспитав двоих детей.

- Обычно в преддверии Дня семьи, любви и верности, который отмечается в нашей стране 8 июля, в нашем области проходят торжественные мероприятия, куда приглашают пары, много лет прожившие в любви и согласии, - отметил губернатор. - В этом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции торжеств не будет, но я решил приехать и поздравить вас с золотой свадьбой. Вы прожили вместе 50 лет, воспитали детей и внуков, вы пример для подражания для нашей молодежи, низкий вам поклон.

Александр Андреевич Седов 31 год прослужил в вооруженных силах РФ, Серафима Ивановна работала контролером-электриком. Сейчас Седовы на пенсии, но по-прежнему ведут активный образ жизни, трудятся на приусадебном участке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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