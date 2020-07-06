2020-07-06T11:47:21+03:00
Происшествия

В Саранске сгорел жилой дом на улице Гоголя

При тушении найдено тело женщины 1964 года рождения
Анна ЧЕРНАЯ
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Сегодня около часа ночи в диспетчерскую службу Саранска поступило сообщение о пожаре. Горел жилой дом на улице Гоголя, в котором проживали женщина, 1964 года рождения и ее сын. Мужчина и проснулся от запаха дыма и начал тушить пожар подручными средствами. После того, как понял, что самостоятельно ликвидировать огонь не получится, он побежал к соседям за помощью.

К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение кровли дома. В ходе тушения пожара сотрудниками МЧС было найдено тело женщины, 1964 года рождения. Дом был уничтожен полностью. Причина устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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