В Саранске сгорел жилой дом на улице Гоголя
Сегодня около часа ночи в диспетчерскую службу Саранска поступило сообщение о пожаре. Горел жилой дом на улице Гоголя, в котором проживали женщина, 1964 года рождения и ее сын. Мужчина и проснулся от запаха дыма и начал тушить пожар подручными средствами. После того, как понял, что самостоятельно ликвидировать огонь не получится, он побежал к соседям за помощью.
К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение кровли дома. В ходе тушения пожара сотрудниками МЧС было найдено тело женщины, 1964 года рождения. Дом был уничтожен полностью. Причина устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU