В Саранске сгорел жилой дом на улице Гоголя

6 Июль 2020 2020-07-06T11:47:21+03:00

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Сегодня около часа ночи в диспетчерскую службу Саранска поступило сообщение о пожаре. Горел жилой дом на улице Гоголя, в котором проживали женщина, 1964 года рождения и ее сын. Мужчина и проснулся от запаха дыма и начал тушить пожар подручными средствами. После того, как понял, что самостоятельно ликвидировать огонь не получится, он побежал к соседям за помощью.

К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение кровли дома. В ходе тушения пожара сотрудниками МЧС было найдено тело женщины, 1964 года рождения. Дом был уничтожен полностью. Причина устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU