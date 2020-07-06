2020-07-06T10:50:27+03:00
Общество

Сотрудник налоговой инспекции стал кассиром в ООО «Мордовская водка «К»

Уведомление о трудоустройстве бывшего госслужащего не было направлено в УФНС России по Республике Мордовия
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ходе проверки в ООО «Мордовская водка «К» Прокуратурой Пролетарского района г. Саранска установлено нарушение законодательства о противодействии коррупции. Приказом генерального директора общества на должность кассира был принят бывший государственный служащий.

В нарушение требований закона руководством ООО «Мордовская водка «К» уведомление о трудоустройстве бывшего государственного служащего не было направлено в УФНС России по Республике Мордовия в установленный законом срок.

Внесенное прокуратурой представление с требованием незамедлительно устранить допущенные нарушения закона, было рассмотрено и удовлетворено, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, отмечает пресс-служба Прокуратуры Республики Мордовия.

Уведомление о трудоустройстве бывшего государственного служащего направлено прежнему работодателю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саранске сгорел жилой дом на улице Гоголя
Сотрудник налоговой инспекции стал кассиром в ООО «Мордовская водка «К»
Молодой человек избил мужчину, нецензурно выразившегося при девушках
Красноармеец Рубцов погиб под Смоленском в феврале 1942 года
Особый противопожарный режим в Мордовии
Студентка из Пензы лишилась крупной суммы, пожелав купить синтезатор
Житель Мордовии предстанет перед судом за избиение супруги
На улицах Пензы работают библиотеки на колесах
Продолжается строительство объездной дороги в Рузаевском районе
Здравия желаем, товарищ полковник!
В Саранске 5 июля ожидается гроза
Андрей Лузгин проверил ремонт и благоустройство дворовых территорий
16-летний подросток скончался в скорой помощи при транспортировке в Пензу
Завтра в Пензенской области возможна гроза
Житель Рузаевки расплачивался за бензин чужой топливной картой
Иван Белозерцев: «В Пензенской области делается все, чтобы сохранить память о Лермонтове»
В следующем году пензенский парк имени В. Г. Белинского отметит 200-летний юбилей
Иван Белозерцев вручил ключи от квартир медикам
В Пензе возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с ребенком
Спортсооружения Пензенской области будут работать в тестовом режиме
В Пензе в драке двое на одного погиб мужчина
В Пензе сертифицирован отечественный генератор маневровых тепловозов
В Пензе задержали мужчину, который бегал голышом возле кладбища