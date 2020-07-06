Сотрудник налоговой инспекции стал кассиром в ООО «Мордовская водка «К»
В ходе проверки в ООО «Мордовская водка «К» Прокуратурой Пролетарского района г. Саранска установлено нарушение законодательства о противодействии коррупции. Приказом генерального директора общества на должность кассира был принят бывший государственный служащий.
В нарушение требований закона руководством ООО «Мордовская водка «К» уведомление о трудоустройстве бывшего государственного служащего не было направлено в УФНС России по Республике Мордовия в установленный законом срок.
Внесенное прокуратурой представление с требованием незамедлительно устранить допущенные нарушения закона, было рассмотрено и удовлетворено, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, отмечает пресс-служба Прокуратуры Республики Мордовия.
Уведомление о трудоустройстве бывшего государственного служащего направлено прежнему работодателю.
ИСТОЧНИК KP.RU