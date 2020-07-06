Молодой человек избил мужчину, нецензурно выразившегося при девушках

6 Июль 2020 2020-07-06T10:17:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Ночью 15 декабря 2019 года молодой человек и его приятель приехали в село Богословка Пензенского района, где встретились со знакомыми девушками. По улице мимо проходили двое парней, которые выразились нецензурно. После вопроса кому адресованы данные слова, завязалась потасовка.

Как отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области, молодой человек нанес потерпевшему 1994 года рождения не менее 14 ударов руками и ногами по голове и телу. Пострадавший был госпитализирован в одну из больниц города Пензы, где ему оказана необходимая медицинская помощь.

Зареченским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области расследование уголовного дела по обвинению 21-летнего жителя Пензы в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью завершено.

Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU