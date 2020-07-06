2020-07-06T07:59:53+03:00
Общество

Особый противопожарный режим в Мордовии

Из-за высокой пожарной опасности в лесах объявлено оперативное предупреждение
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Фото:Пресс-служба Администрации городского округа СаранскФото:Пресс-служба Администрации городского округа Саранск
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По уточненным данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Верхне - Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» с 6 по 9 июля местами по Республике Мордовия ожидается неблагоприятное явление - пожарная опасность лесов 4 класса горимости.

Напомним, на основании постановления Правительства Республики Мордовия от 30.03.2018 №188 на территории Мордовии в период с 31 марта до 1 сентября действует особый противопожарный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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