Студентка из Пензы лишилась крупной суммы, пожелав купить синтезатор
В отдел полиции №1 УМВД России по городу Пензе обратилась с заявлением о мошенничестве 24-летняя гражданка. Она сообщила, что на одном из сайтов объявлений обнаружила сообщение о продаже синтезатора за 29 тысяч рублей и договорилась о покупке.
Продавец предложил оформить так называемую «безопасную сделку» и прислал ссылку, по которой следовало перейти якобы для перечисления денег. Заявительница не обратила внимания на то, что ссылка вела на сторонний сайт и ввела реквизиты своей карты, после чего обнаружила, что с нее списались средства в размере 31 тысячи рублей.
Полицейским гражданка пояснила, что знала о подобных способах обмана. По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU