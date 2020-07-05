2020-07-05T18:59:08+03:00
Происшествия

Студентка из Пензы лишилась крупной суммы, пожелав купить синтезатор

По факту проводится проверка
Анна ЧЕРНАЯ
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В отдел полиции №1 УМВД России по городу Пензе обратилась с заявлением о мошенничестве 24-летняя гражданка. Она сообщила, что на одном из сайтов объявлений обнаружила сообщение о продаже синтезатора за 29 тысяч рублей и договорилась о покупке.

Продавец предложил оформить так называемую «безопасную сделку» и прислал ссылку, по которой следовало перейти якобы для перечисления денег. Заявительница не обратила внимания на то, что ссылка вела на сторонний сайт и ввела реквизиты своей карты, после чего обнаружила, что с нее списались средства в размере 31 тысячи рублей.

Полицейским гражданка пояснила, что знала о подобных способах обмана. По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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