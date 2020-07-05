Житель Мордовии предстанет перед судом за избиение супруги
Завершилось расследование уголовного дела в отношении жителя села Теньгушево.
Как установили полицейские, в конце марта 36-летний мужчина, будучи нетрезвым, поссорился с женой. В пылу конфликта он начал избивать женщину ногами и остановился, лишь когда услышал плач четырехлетней дочери. Пострадавшая схватила ребенка на руки и убежала из дома, обратившись в полицию.
Стоит отметить, что в 2017 году обвиняемый уже представал перед судом за избиение жены и тогда отделался штрафом. Теперь, ввиду рецидива, ему грозит уже уголовная ответственность: штраф и обязательные работы или арест на срок до трех месяцев.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU