Житель Мордовии предстанет перед судом за избиение супруги

5 Июль 2020 2020-07-05T14:03:37+03:00

Ранее он уже платил штраф за подобное нарушение, теперь же может попасть под арест

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Завершилось расследование уголовного дела в отношении жителя села Теньгушево.

Как установили полицейские, в конце марта 36-летний мужчина, будучи нетрезвым, поссорился с женой. В пылу конфликта он начал избивать женщину ногами и остановился, лишь когда услышал плач четырехлетней дочери. Пострадавшая схватила ребенка на руки и убежала из дома, обратившись в полицию.

Стоит отметить, что в 2017 году обвиняемый уже представал перед судом за избиение жены и тогда отделался штрафом. Теперь, ввиду рецидива, ему грозит уже уголовная ответственность: штраф и обязательные работы или арест на срок до трех месяцев.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU