На улицах Пензы работают библиотеки на колесах

5 Июль 2020 2020-07-05T13:40:05+03:00

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Областная библиотека имени Лермонтова продолжает радовать своих читателей даже в условиях ограничений: каждую субботу в 11.00 и 16.00 у нового корпуса учреждения и сквере имени Лермонтова открываются библиотеки на колесах. Посетив их, можно будет ознакомиться с новыми поступлениями детской литературы.

Также библиотека на колесах предлагает посмотреть полезные видеосюжеты о безопасном времяпрепровождении летом, поучаствовать в виртуальных викторинах, познакомиться с выездным собранием копий работ пензенских художников.

ИСТОЧНИК KP.RU