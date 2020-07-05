2020-07-05T13:40:05+03:00
Звезды

На улицах Пензы работают библиотеки на колесах

Библиомобили предлагают ознакомиться с новинками детской литературы
Анна ЧЕРНАЯ
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Областная библиотека имени Лермонтова продолжает радовать своих читателей даже в условиях ограничений: каждую субботу в 11.00 и 16.00 у нового корпуса учреждения и сквере имени Лермонтова открываются библиотеки на колесах. Посетив их, можно будет ознакомиться с новыми поступлениями детской литературы.

Также библиотека на колесах предлагает посмотреть полезные видеосюжеты о безопасном времяпрепровождении летом, поучаствовать в виртуальных викторинах, познакомиться с выездным собранием копий работ пензенских художников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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