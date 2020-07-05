2020-07-05T12:32:10+03:00
Недвижимость

Продолжается строительство объездной дороги в Рузаевском районе

Сегодня Председатель республиканского Правительства Владимир Сушков ознакомился с ходом реализации национальных проектов
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства РМ
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В рамках нацпроекта «Демография» в Рузаевке возводится детский сад на 108 мест. Ориентировочная стоимость объекта – около 100 миллионов рублей, более 70 миллионов выделено из федерального бюджета. Открытие нового дошкольного учреждения запланировано на конец 2020 года.

Также Владимир Сушков осмотрел строящийся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обход города Рузаевки. Объездная дорога имеет большое значение для развития промышленного потенциала города: она будет проложена в районе с максимальной концентрацией инвестиционных площадок, предусмотренных для потенциальных резидентов ТОСЭР «Рузаевка». Стоимость строительства первого этапа обхода Рузаевки составляет более 1,5 миллиарда рублей. В проекте автодороги предусмотрено возведение двух мостов и шести водопропускных труб. Сегодня уже на 90% выполнена отсыпка земляного полотна, устроены опоры мостов, активно ведутся работы по устройству дорожной конструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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