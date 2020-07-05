2020-07-05T11:27:00+03:00
Общество

Здравия желаем, товарищ полковник!

Коллектив следственного управления СК РФ по Пензенской области поздравил фронтовика с днем рождения
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области
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Ветерану Великой Отечественной войны Пахомову Михаилу Георгиевичу исполнилось 96 лет!

На войну Михаил Георгиевич попал в 17 лет. После обучения в артиллерийском училище он был направлен в зону активных боевых действий - на Курскую дугу. Там, в 1943 году и встретил свой очередной день рождения. Впоследствии участвовал в форсировании Днепра, освобождении Киева, дошел до польской границы.

На войне Михаил Георгиевич получил контузию, вследствие которой практически потерял зрение на несколько месяцев. После лечения в госпитале до конца Великой Отечественной Войны готовил кадры для фронта.

После войны связал свою жизнь с военной службой. Окончил военно-транспортную академию. Занимал должности начальника службы полка, дивизии.

В свои 96 лет Михаил Георгиевич энергичен и бодр. Помогает сотрудникам следственного управления в патриотическом воспитании молодого поколения, активно участвует в мероприятиях, в том числе с участием кадет.

Поздравляя Михаила Георгиевича с днем рождения, коллектив пожелал ему крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, стойкости духа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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