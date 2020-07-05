В Саранске 5 июля ожидается гроза

5 Июль 2020 2020-07-05T08:14:01+03:00

Уточненные данные Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Изменить размер текста: A A

В Саранске объявлено оперативное предупреждение.

По уточненным данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Верхне - Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Мордовский ЦГМС - Филиал ФГБУ «ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОЕ УГМС») 5 июля местами по Республике Мордовия ожидается гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с.

Рекомендации для населения

Если ударила молния:

- прежде всего, потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и, по возможности, обернуть тело мокрым холодным покрывалом;

- если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание «рот в рот» и как можно быстрее вызвать медицинскую помощь.

При необходимости обращайтесь по телефонам: «01» (со стационарных аппаратов), «112» (с мобильных аппаратов).

Дополнительную информацию можете получить в Единой дежурно-диспетчерской службе г.о. Саранск по телефону 24-07-07.

Подробнее о мерах предосторожности при грозе

ИСТОЧНИК KP.RU