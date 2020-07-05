2020-07-05T07:24:17+03:00
Недвижимость

Андрей Лузгин проверил ремонт и благоустройство дворовых территорий

Реализацию программы по формированию комфортной городской среды глава администрации Пензы проконтролировал в субботу, 4 июля
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Администрации ПензыФото: Пресс-служба Администрации Пензы
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В выездном мероприятии также приняли участие заместитель главы администрации по городскому хозяйству Олег Денисов, начальник Управления ЖКХ Пензы Александр Юлин, директор Департамента ЖКХ города Максим Иванкин и главы районных администраций.

Во дворе домов по улице Фурманова, 1а и 19 в рамках программы по формированию комфортной городской среды выполнена асфальтировка пешеходного тротуара общей площадью 1000 кв.м. В настоящее время ведутся работы по фрезерованию покрытия внутридворовой дороги.

В ходе осмотра территории глава городской администрации поручил исправить текущие недостатки по устройству пешеходных дорожек, а также провести опиловку ветхих деревьев.

Еще одним объектом программы стал двор на проспекте Строителей, 25.

Подрядной организацией проведена асфальтировка проезжей части и тротуаров, во дворе уже размещен детский игровой комплекс. На следующей неделе ожидается завоз грунта для завершения работ по благоустройству.

В ходе беседы с жителями Андрей Лузгин отметил их вовлеченность в программу и желание участвовать в развитии территорий.

- Будем вместе контролировать качество выполняемых работ, чтобы подрядчик своевременно исправлял все недочеты. Принимать отремонтированные дворы будем только после устранения всех недостатков, - уточнил градоначальник.

Также в этот день ответственные лица посетили внутридворовые территории по улицам Ладожской, 27, 29, 33, Клары Цеткин,17, Кижеватова, 9 и 11, а также Карпинского, 34, 36, 38 и Суворова, 192А.

ИСТОЧНИК KP.RU

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