Андрей Лузгин проверил ремонт и благоустройство дворовых территорий
В выездном мероприятии также приняли участие заместитель главы администрации по городскому хозяйству Олег Денисов, начальник Управления ЖКХ Пензы Александр Юлин, директор Департамента ЖКХ города Максим Иванкин и главы районных администраций.
Во дворе домов по улице Фурманова, 1а и 19 в рамках программы по формированию комфортной городской среды выполнена асфальтировка пешеходного тротуара общей площадью 1000 кв.м. В настоящее время ведутся работы по фрезерованию покрытия внутридворовой дороги.
В ходе осмотра территории глава городской администрации поручил исправить текущие недостатки по устройству пешеходных дорожек, а также провести опиловку ветхих деревьев.
Еще одним объектом программы стал двор на проспекте Строителей, 25.
Подрядной организацией проведена асфальтировка проезжей части и тротуаров, во дворе уже размещен детский игровой комплекс. На следующей неделе ожидается завоз грунта для завершения работ по благоустройству.
В ходе беседы с жителями Андрей Лузгин отметил их вовлеченность в программу и желание участвовать в развитии территорий.
- Будем вместе контролировать качество выполняемых работ, чтобы подрядчик своевременно исправлял все недочеты. Принимать отремонтированные дворы будем только после устранения всех недостатков, - уточнил градоначальник.
Также в этот день ответственные лица посетили внутридворовые территории по улицам Ладожской, 27, 29, 33, Клары Цеткин,17, Кижеватова, 9 и 11, а также Карпинского, 34, 36, 38 и Суворова, 192А.
ИСТОЧНИК KP.RU