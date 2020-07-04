2020-07-04T16:32:21+03:00
Происшествия

Житель Рузаевки расплачивался за бензин чужой топливной картой

Общая сумма ущерба превысила 19 тысяч рублей
Анна ЧЕРНАЯ
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Сотрудник одной из саранских организаций, занимающейся продажей топлива через сеть заправок, обратился в полицию. Мужчина сообщил, что неизвестное лицо приобрело у них 427 литров бензина и дизеля, расплатившись за покупку их же топливной картой, утерянной ранее. Общая стоимость топлива превысила 19 тысяч рублей.

По подозрению был задержан 59-летний житель Рузаевки. Как мужчина пояснил полицейским, топливную карту он нашел на улице, после чего решил воспользоваться ей. Подозреваемый заправлял свой автомобиль в течение нескольких дней, пока не исчерпал весь лимит.

В настоящее время в отношении задержанного избрана мера принуждения - обязательство о явке. Свою вину в совершенном преступлении он не отрицает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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