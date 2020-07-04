Иван Белозерцев: «В Пензенской области делается все, чтобы сохранить память о Лермонтове»
В Пензе и области продолжаются торжества, приуроченные к 49-му Всероссийскому Лермонтовскому празднику. Напомним, что в этом году мероприятие проходит в онлайн-формате.
- В России нет, пожалуй, ни одного человека, который не прикоснулся бы к творчеству Михаила Юрьевича Лермонтова, кто не знает наизусть хотя бы пары строк из его бессмертных произведений, - сказал Иван Белозерцев. - В нашей области делается все, чтобы сохранить память о Лермонтове и донести его наследие до потомков.
Главной площадкой праздника в этом году стал сайт Всероссийского Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы».
- Увы, ограничения – это вынужденная мера, и они не навсегда. Убежден, что следующий, юбилейный Всероссийский Лермонтовский День поэзии станет ярким, крупномасштабным и эмоционально насыщенным событием для всей страны, - сказал руководитель Пензенской области.
ИСТОЧНИК KP.RU