Иван Белозерцев: «В Пензенской области делается все, чтобы сохранить память о Лермонтове»

4 Июль 2020 2020-07-04T16:10:09+03:00

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В Пензе и области продолжаются торжества, приуроченные к 49-му Всероссийскому Лермонтовскому празднику. Напомним, что в этом году мероприятие проходит в онлайн-формате.

- В России нет, пожалуй, ни одного человека, который не прикоснулся бы к творчеству Михаила Юрьевича Лермонтова, кто не знает наизусть хотя бы пары строк из его бессмертных произведений, - сказал Иван Белозерцев. - В нашей области делается все, чтобы сохранить память о Лермонтове и донести его наследие до потомков.

Главной площадкой праздника в этом году стал сайт Всероссийского Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы».

- Увы, ограничения – это вынужденная мера, и они не навсегда. Убежден, что следующий, юбилейный Всероссийский Лермонтовский День поэзии станет ярким, крупномасштабным и эмоционально насыщенным событием для всей страны, - сказал руководитель Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU