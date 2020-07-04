2020-07-04T16:10:09+03:00
Звезды

Иван Белозерцев: «В Пензенской области делается все, чтобы сохранить память о Лермонтове»

Сегодня губернатор почтил память великого поэта, выросшего на нашей земле
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
Изменить размер текста:

В Пензе и области продолжаются торжества, приуроченные к 49-му Всероссийскому Лермонтовскому празднику. Напомним, что в этом году мероприятие проходит в онлайн-формате.

- В России нет, пожалуй, ни одного человека, который не прикоснулся бы к творчеству Михаила Юрьевича Лермонтова, кто не знает наизусть хотя бы пары строк из его бессмертных произведений, - сказал Иван Белозерцев. - В нашей области делается все, чтобы сохранить память о Лермонтове и донести его наследие до потомков.

Главной площадкой праздника в этом году стал сайт Всероссийского Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы».

- Увы, ограничения – это вынужденная мера, и они не навсегда. Убежден, что следующий, юбилейный Всероссийский Лермонтовский День поэзии станет ярким, крупномасштабным и эмоционально насыщенным событием для всей страны, - сказал руководитель Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Рузаевки расплачивался за бензин чужой топливной картой
Иван Белозерцев: «В Пензенской области делается все, чтобы сохранить память о Лермонтове»
В следующем году пензенский парк имени В. Г. Белинского отметит 200-летний юбилей
Иван Белозерцев вручил ключи от квартир медикам
В Пензе возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с ребенком
Спортсооружения Пензенской области будут работать в тестовом режиме
В Пензе в драке двое на одного погиб мужчина
В Пензе сертифицирован отечественный генератор маневровых тепловозов
В Пензе задержали мужчину, который бегал голышом возле кладбища
Житель Мордовии обокрал знакомого, пустившего его пожить
В Первомайском районе Пензы зарегистрировано рождение 500-го ребенка с начала года
В налоговых органах Пензенской области возобновляется прием граждан
Верхняя часть улицы Московской станет пешеходной
В Пензе стартовал Лермонтовский праздник
ВТБ в мае выдал каждый третий ипотечный кредит в России
Двое подростков из Кузнецка закидали кирпичами товарный поезд
«СтанкоМашСтрой» запускает совместную акцию с компанией «Лукойл»
Где в Пензе отключат горячую воду
В Мордовии падающая водонапорная башня задела мужчину
Жители Мордовии сказали «ЗА» поправкам в Конституцию РФ
Губернатор Пензенской области провёл встречу с депутатом Госдумы РФ
Завернули нефтепродуктопровод к себе в «огород»
В Пензу прибыл гуманитарный груз из Китая
У Пензенского художественного училища появится второй корпус
Реконструкция культурного центра «На Ленинградской» завершится в сентябре
Завтра в Пензенской области ожидается жара
ВТБ интегрировал платформу для управления финансами в Яндекс.Плюс
После голосования в пензенских школах проводится дезинфекция
В Мордовии разыскивают мошенницу из Челябинской области