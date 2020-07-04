В следующем году пензенский парк имени В. Г. Белинского отметит 200-летний юбилей

4 Июль 2020 2020-07-04T14:58:50+03:00

Сегодня глава администрации города Андрей Лузгин провел совещание по подготовке к событию

Изменить размер текста: A A

В обсуждении вопроса приняли участие заместитель главы администрации Пензы Сергей Волков, начальник Управления культуры города Вера Фейгина, директор МАУ «ЦПКИО им. В.Г. Белинского» Елена Савельева.

По словам Веры Фейгиной, праздничные мероприятия по случаю 200-летия учреждения планируется провести 1 мая будущего года. Андрей Лузгин отметил, что помимо развлекательной программы необходимо планировать работы по благоустройству территории места отдыха.

– Парк занимает достаточно большую территорию – более 280-ти гектаров, в нем выделено несколько зон отдыха, каждая из которых требует внимания в части содержания и капитального ремонта. Надо сформулировать предложения по развитию парка. На их основе будет планироваться дальнейшая работа, – дал указание градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU