В Пензе возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с ребенком

4 Июль 2020 2020-07-04T09:59:16+03:00

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В результате было установлен факт неисполнения 25-летней жительницей г. Пензы обязанностей по воспитанию малолетнего. В период с 15 марта по 11 июня 2020 года женщина жестоко обращалась с ребенком - неоднократно причиняла ему телесные повреждения руками и телефонным проводом.

Ранее она неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетнего.

По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, по результатам проверки следственный орган возбудил в отношении матери ребенка уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Расследование находится на контроле прокуратуры района.

Ребенок проживает с отцом.

ИСТОЧНИК KP.RU