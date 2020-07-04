В Пензе возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с ребенком
В результате было установлен факт неисполнения 25-летней жительницей г. Пензы обязанностей по воспитанию малолетнего. В период с 15 марта по 11 июня 2020 года женщина жестоко обращалась с ребенком - неоднократно причиняла ему телесные повреждения руками и телефонным проводом.
Ранее она неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетнего.
По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, по результатам проверки следственный орган возбудил в отношении матери ребенка уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).
Расследование находится на контроле прокуратуры района.
Ребенок проживает с отцом.
ИСТОЧНИК KP.RU