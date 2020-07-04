Спортсооружения Пензенской области будут работать в тестовом режиме
«Мы сейчас вышли на второй этап снятия ограничений, заболеваемость идет на спад, работают предприятия, малый и средний бизнес. Большая часть населения вышла на улицы, - констатировал Иван Белозерцев. - Однако для перехода на третий этап снятия ограничений Роспотребнадзор выставляет достаточно жесткие условия».
Сейчас полноценно заниматься физической культурой и спортом могут только члены сборных команд Пензенской области и профессиональные спортивные клубы. Также разрешены тренировки на открытом воздухе - при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров.
Глава региона отметил, что ему поступают многочисленные обращения от жителей Пензенской области с просьбой разрешить работу спортивных сооружений. «Пока в Пензенской области рано переходить на новый этап снятия ограничений, но возможно разрешить работу спортивных объектов в тестовом режиме с соблюдением норм санитарной безопасности», - добавил он.
На втором этапе снятия ограничений возможна организация индивидуальных занятий физической культуры и спортом, включая услуги фитнес-центров и занятия спортподготовкой на базе спортивных сооружений (с частичной загрузкой объектов, дезинфекцией помещений и инвентаря, контролем температуры участников тренировочного процесса).
Иван Белозерцев также предложил рассмотреть возможность организации занятий на свежем воздухе.
ИСТОЧНИК KP.RU