Спортсооружения Пензенской области будут работать в тестовом режиме

4 Июль 2020 2020-07-04T09:14:52+03:00

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«Мы сейчас вышли на второй этап снятия ограничений, заболеваемость идет на спад, работают предприятия, малый и средний бизнес. Большая часть населения вышла на улицы, - констатировал Иван Белозерцев. - Однако для перехода на третий этап снятия ограничений Роспотребнадзор выставляет достаточно жесткие условия».

Сейчас полноценно заниматься физической культурой и спортом могут только члены сборных команд Пензенской области и профессиональные спортивные клубы. Также разрешены тренировки на открытом воздухе - при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров.

Глава региона отметил, что ему поступают многочисленные обращения от жителей Пензенской области с просьбой разрешить работу спортивных сооружений. «Пока в Пензенской области рано переходить на новый этап снятия ограничений, но возможно разрешить работу спортивных объектов в тестовом режиме с соблюдением норм санитарной безопасности», - добавил он.

На втором этапе снятия ограничений возможна организация индивидуальных занятий физической культуры и спортом, включая услуги фитнес-центров и занятия спортподготовкой на базе спортивных сооружений (с частичной загрузкой объектов, дезинфекцией помещений и инвентаря, контролем температуры участников тренировочного процесса).

Иван Белозерцев также предложил рассмотреть возможность организации занятий на свежем воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU