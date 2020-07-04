В Пензе в драке двое на одного погиб мужчина

4 Июль 2020 2020-07-04T08:49:31+03:00

Все случилось на берегу Суры, в обществе девушек приятели распивали спиртное

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Вечером 19 июня недалеко от улицы Лагерной в городе Пензе, в обществе девушек двое приятелей 1995 и 1997 годов рождения распивали спиртное. Женщина из соседней компании, отдыхавшей рядом, сделала замечание одному из парней, что тот себя ведет очень шумно. Далее выяснять отношения начал сожитель женщины.

Конфликт перерос в драку, в которой по принципу «двое на одного» приятели одержали верх. Множественные удары руками по голове и телу привели к трагедии. От полученной закрытой черепно-мозговой травмы мужчина скончался на месте происшествия.

По факту насильственной смерти мужчины 1987 года рождения следственным отделом по Железнодорожному району СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело. Двум участникам драки предъявлено обвинение, по решению суда они заключены под стражу.

Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU