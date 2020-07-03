В Пензе задержали мужчину, который бегал голышом возле кладбища
Гражданина передали в руки медиков
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Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о том, что в районе одного из городских кладбищ бегает обнаженный мужчина. Совместными усилиями правоохранителей мужчина был задержан.
Позже бригада скорой медицинской помощи, прибывшая на вызов, приняла решение о его госпитализации. Правоохранители сопроводили задержанного до медицинского учреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU