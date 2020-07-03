2020-07-03T16:10:57+03:00
Происшествия

Житель Мордовии обокрал знакомого, пустившего его пожить

Общая сумма ущерба составила почти 100 тысяч рублей
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Наталия НЕЧАЕВА
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27-летнему жителю Мордовии вынесли приговор за кражу. Следствием установлено, что в октябре прошлого года мужчина напросился пожить к своему знакомому из Саранска. Тот согласился и дал ему дубликат ключей от своей квартиры.

В один из дней парень, находясь в жилище, нашел шкатулку с драгоценностями и решил присвоить часть украшений. Крал изделия злоумышленник аккуратно, по одному, сразу же сдавая в ломбард. Но и этого оказалась мало: в ноябре у знакомого парень украл ноутбук. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила 99 тысяч 926 рублей.

Спустя пару дней вора заела совесть: он сообщил знакомому о краже, написав в социальной сети и пообещав возместить ущерб. Потерпевший обратился с заявлением в полицию.

Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска. Свою вину он признал, но от дачи показаний отказался. По приговору суда ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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