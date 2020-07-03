2020-07-03T15:49:55+03:00
Общество

В Первомайском районе Пензы зарегистрировано рождение 500-го ребенка с начала года

Родители новорожденного получили поздравительный адрес губернатора Ивана Белозерцева
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Управление ЗАГС Пензенской областиФОТО: Управление ЗАГС Пензенской области
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В Первомайском районе Пензы территориальный отдел ЗАГС зарегистрировал рождение 500 ребенка с начала года. Первенец, родившийся в семье Дмитрия и Виктории Корнекшевых, получил имя Тимофей.

Папе маленького Тимофея вручили первый государственный документ в его жизни – свидетельство о рождении с записью акта о рождении под номером 500 и поздравительный адрес Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Сотрудники отдела ЗАГС от всей души поздравили семью и пожелали малышу расти здоровым, крепким и всегда радовать своих родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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