2020-07-03T15:28:05+03:00
Недвижимость

Верхняя часть улицы Московской станет пешеходной

Объект победил в общегородском голосовании и будет благоустроен в следующем году
Анна ЧЕРНАЯ
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Визуализация проектаВизуализация проектаФото: Пресс-служба администрации г. Пензы
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25 июня в Пензе состоялось голосование на отбор территорий для участия в программе «Формирование современной городской среды». По итогам больше всех голосов набрала верхняя часть главной улицы города – за нее проголосовали более девяти тысяч граждан. В тройку лидеров также вошли сквер за дворцом единоборств «Воейков» и сквер «Химмаш» на улице Титова.

Концепт благоустройства улицы Московской представило архитектурное бюро «Март». Согласно плану, и верхняя часть магистрали станет полностью пешеходной. Улицу планируется вымостить гранитом в том же стиле, что и нижнюю часть. Также будут заменены фонари и установлены малые архитектурные формы.

Общая площадь благоустройства составит 14 957 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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