В Пензе стартовал Лермонтовский праздник

3 Июль 2020 2020-07-03T15:06:01+03:00

В этом году торжество пройдет в онлайн-режиме

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Традиционный праздник начался с возложения цветов к бюсту Михаила Лермонтова.

Традиционно цикл мероприятий начинается с возложения цветов к бюсту поэта в одноимённом сквере. После этого был организован концерт ансамбля «Старгород», трансляция которого велась в аккаунтах Управления культуры Пензы.

Ещё один онлайн-концерт состоится вечером при участии муниципального оркестра «Пенза».

ИСТОЧНИК KP.RU