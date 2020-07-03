2020-07-03T15:06:01+03:00
Звезды

В Пензе стартовал Лермонтовский праздник

В этом году торжество пройдет в онлайн-режиме
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
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Традиционный праздник начался с возложения цветов к бюсту Михаила Лермонтова.

Традиционно цикл мероприятий начинается с возложения цветов к бюсту поэта в одноимённом сквере. После этого был организован концерт ансамбля «Старгород», трансляция которого велась в аккаунтах Управления культуры Пензы.

Ещё один онлайн-концерт состоится вечером при участии муниципального оркестра «Пенза».

ИСТОЧНИК KP.RU

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