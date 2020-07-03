В Пензе стартовал Лермонтовский праздник
В этом году торжество пройдет в онлайн-режиме
Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
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Традиционный праздник начался с возложения цветов к бюсту Михаила Лермонтова.
Традиционно цикл мероприятий начинается с возложения цветов к бюсту поэта в одноимённом сквере. После этого был организован концерт ансамбля «Старгород», трансляция которого велась в аккаунтах Управления культуры Пензы.
Ещё один онлайн-концерт состоится вечером при участии муниципального оркестра «Пенза».
ИСТОЧНИК KP.RU