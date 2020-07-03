Двое подростков из Кузнецка закидали кирпичами товарный поезд

3 Июль 2020 2020-07-03T13:44:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть Сызранского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что двое подростков на станции Кузнецк с пешеходного моста закидывают кирпичами грузовой поезд.

Жители Кузнецка 11 и 12 лет были задержаны правоохранителями и сознались в содеянном. Ребята рассказали, что обкидывая кирпичами грузовые составы, они не задумывались о возможном наступлении тяжких последствий на объекте повышенной опасности.

С подростками и их родителями проведены профилактические беседы, а в отношении последних также составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

ИСТОЧНИК KP.RU