Двое подростков из Кузнецка закидали кирпичами товарный поезд
В дежурную часть Сызранского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что двое подростков на станции Кузнецк с пешеходного моста закидывают кирпичами грузовой поезд.
Жители Кузнецка 11 и 12 лет были задержаны правоохранителями и сознались в содеянном. Ребята рассказали, что обкидывая кирпичами грузовые составы, они не задумывались о возможном наступлении тяжких последствий на объекте повышенной опасности.
С подростками и их родителями проведены профилактические беседы, а в отношении последних также составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
ИСТОЧНИК KP.RU