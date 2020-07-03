Завернули нефтепродуктопровод к себе в «огород»

3 Июль 2020 2020-07-03T08:32:16+03:00

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Приблизительно в сентябре 2018 года житель рабочего поселка Чаадаевка задумал грандиозную операцию. И не то чтобы повернуть реки вспять.

Вместе со своим знакомым предпринимателем и еще шестерыми подельниками решили компаньоны проходящий по территории Городищенского района магистральный нефтепродуктопровод повернуть немного к себе в «огород». Для этого в магистраль, по которой перекачивается дизельное топливо, осуществили несанкционированную врезку.

Затем, соблюдая конспирацию, провели полиэтиленовую трубу в сторону леса для дальнейшего хищения нефтепродуктов. Роли были расписаны согласно штатному расписанию. Одни врезались в трубопровод, тянули «магистраль», другие заливали, хранили топливо до его реализации.

Для того чтобы все это выявить и должным образом расследовать, пришлось проделать колоссальную работу следователям и криминалистам, сотрудникам отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД России по Пензенской области и ОМВД России по Городищенскому району.

В результате установлено, что с сентября 2018 года по июнь 2019 года путем незаконного отбора с использованием врезки отвода совершено хищение дизельного летнего топлива в количестве более 10 тонн, на сумму более 500 тысяч рублей.

Топливо подельники планировали сбыть на автозаправочной станции придорожного комплекса в городе Кузнецке. После разгрузки нефтепродуктов соучастники преступления были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, топливо изъято следователем в ходе осмотра места происшествия.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU