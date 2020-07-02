В Пензу прибыл гуманитарный груз из Китая
Правительство города Ланьчжоу прислало средства защиты для учреждения образования и социальной сферы
Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
Изменить размер текста:
Уже больше 20 лет между китайским городом Ланьчжоу и Пензой существуют побратимские связи, в знак которых иностранные друзья направили в наш регион 8400 медицинских масок, 2000 пар хирургических перчаток и 200 защитных костюмов. Средства для борьбы с инфекцией получат местные учреждения образования и социальной сферы.
В скором времени ожидается вторая партия гуманитарной помощи, а именно: 16200 медицинских масок, 3000 пар хирургических перчаток, 100 штук медицинских защитных очков.
Общая стоимость гуманитарной помощи составляет более 17 тысяч долларов.
ИСТОЧНИК KP.RU