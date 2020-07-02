2020-07-02T17:59:29+03:00
Общество

В Пензу прибыл гуманитарный груз из Китая

Правительство города Ланьчжоу прислало средства защиты для учреждения образования и социальной сферы
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
Изменить размер текста:

Уже больше 20 лет между китайским городом Ланьчжоу и Пензой существуют побратимские связи, в знак которых иностранные друзья направили в наш регион 8400 медицинских масок, 2000 пар хирургических перчаток и 200 защитных костюмов. Средства для борьбы с инфекцией получат местные учреждения образования и социальной сферы.

В скором времени ожидается вторая партия гуманитарной помощи, а именно: 16200 медицинских масок, 3000 пар хирургических перчаток, 100 штук медицинских защитных очков.

Общая стоимость гуманитарной помощи составляет более 17 тысяч долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пензу прибыл гуманитарный груз из Китая
У Пензенского художественного училища появится второй корпус
Реконструкция культурного центра «На Ленинградской» завершится в сентябре
Завтра в Пензенской области ожидается жара
ВТБ интегрировал платформу для управления финансами в Яндекс.Плюс
После голосования в пензенских школах проводится дезинфекция
В Мордовии разыскивают мошенницу из Челябинской области
В Саранске на пожаре погибла женщина
В Пензенской области работал ситуационный центр и 10 мобильных бригад
В Мордовии к вечеру проголосовали 77,75% избирателей
В Краснодарском крае разыскивают пропавшего 9-летнего мальчика
В Пензе началось благоустройство трех скверов
Явка в Пензенской области превысила 70%
В Пензе установили памятник Петру и Февронии
47-летний пензенец может лишиться свободы за езду в пьяном виде
По поправкам в Конституцию проголосовали уже больше 700 тысяч жителей Пензенской области
В Пензенской области расширят меры поддержки ветеранов боевых действий
На улице Большевистской в Саранске временно ограничат движение и стоянку
Закрывайте окна, оставайтесь дома: в Пензенской области снова ожидаются гроза и град
В Пензе завершается строительство школы в Эко-квартале
В Пензенской области пациентам с коронавирусом начали переливать плазму с антителами
66-летнюю жительницу Пензы ограбили в магазине
На пожаре под Саранском погиб мужчина
В Пензе проверили работу спасательных постов на водоемах
В Саранске женщина вовлекла 20-летнюю знакомую в занятие проституцией
Особые условия погашения кредита, если сохранить персонал
В Пензенской области мужчина самовольно увёз сына в другой регион