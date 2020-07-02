В Пензу прибыл гуманитарный груз из Китая

2 Июль 2020 2020-07-02T17:59:29+03:00

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Уже больше 20 лет между китайским городом Ланьчжоу и Пензой существуют побратимские связи, в знак которых иностранные друзья направили в наш регион 8400 медицинских масок, 2000 пар хирургических перчаток и 200 защитных костюмов. Средства для борьбы с инфекцией получат местные учреждения образования и социальной сферы.

В скором времени ожидается вторая партия гуманитарной помощи, а именно: 16200 медицинских масок, 3000 пар хирургических перчаток, 100 штук медицинских защитных очков.

Общая стоимость гуманитарной помощи составляет более 17 тысяч долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU