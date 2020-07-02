У Пензенского художественного училища появится второй корпус
По поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева состоялось выездное совещание по вопросу капитального ремонта здания бывшего Управления МВД России по Пензенской области, расположенного на улице Богданова/Лермонтова, 2/4.
Здание находится в федеральной собственности и является объектом культурного наследия регионального значения. Корпус требует ремонта, и передача объекта из федеральной собственности в собственность региона позволит выполнить все работы за счет местного бюджета.
Планируется, что после реконструкции здесь разместится второй корпус художественного училища, а также будет создана художественная школа при учебном заведении.
ИСТОЧНИК KP.RU