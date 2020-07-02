У Пензенского художественного училища появится второй корпус

2 Июль 2020 2020-07-02T17:42:05+03:00

Здание будет отремонтировано за счет средств местного бюджета

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По поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева состоялось выездное совещание по вопросу капитального ремонта здания бывшего Управления МВД России по Пензенской области, расположенного на улице Богданова/Лермонтова, 2/4.

Здание находится в федеральной собственности и является объектом культурного наследия регионального значения. Корпус требует ремонта, и передача объекта из федеральной собственности в собственность региона позволит выполнить все работы за счет местного бюджета.

Планируется, что после реконструкции здесь разместится второй корпус художественного училища, а также будет создана художественная школа при учебном заведении.

ИСТОЧНИК KP.RU