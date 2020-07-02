Реконструкция культурного центра «На Ленинградской» завершится в сентябре

2 Июль 2020 2020-07-02T17:34:51+03:00

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В здании уже подходят к концу внутренние отделочные работы. Все помещения, в том числе и большой хореографический зал, аналогов которому в регионе нет, готовы и ждут установку оборудования. Завершен монтаж декоративных элементов потолка в зрительном зале, полностью выполнена облицовка фасада, завершается благоустройство прилегающей территории.

Закончить реконструкцию здания планируется в сентябре этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU