В Мордовии разыскивают мошенницу из Челябинской области
Если вам известно что-то об этом женщине, сообщите эту информацию по телефонам: 29-77-88, 29-77-61 или 102
Изменить размер текста:
ОП № 1 УМВД РФ по го Саранск за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, разыскивается представительница цыганской народности Рудова Мария Викторовна, 16.05.1999 г.р., зарегистрированная по адресу: Челябинская область, г. Копейск. Может находиться на территории Республики Мордовия.
ИСТОЧНИК KP.RU