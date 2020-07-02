В Пензенской области работал ситуационный центр и 10 мобильных бригад

2 Июль 2020 2020-07-02T08:48:16+03:00

На 18:00 1 июля Корпус «За Чистые выборы» не выявил нарушений уголовного или административного законодательства

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На Голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации Корпус «За Чистые выборы» принимал участие в формате ситуационного центра и мобильных бригад. При подготовке наблюдателей Общественной палатой Пензенской области Корпус помогал методически и образовательно, активно делился опытом.

С 25 по 30 июня 2020 года Корпус работал в режиме повышенной готовности, ежедневно дежурили 2 мобильные бригады, готовые выехать на участки в случае возникновения нарушений или провокаций.

В основной день голосования работал ситуационный центр и 10 мобильных бригад, которые быстро и эффективно оказывали помощь наблюдателям на участках.

Одна из проблем, с которыми столкнулся Корпус 1 июля, - большое число случаев неверного интерпретирования действующего регламента голосования в условиях пандемии. Из-за крайне сжатого срока подготовки избирательных комиссий, и непростого регламента голосования, избирательные комиссии не смогли полноценно подготовиться к процессу голосования. Благодаря быстрому реагированию Корпуса и Избирательной комиссии Пензенской области удалось нормализовать работу УИКов согласно действующему регламенту.

В итоге на 18:00 нарушений уголовного или административного законодательства Корпусом «За Чистые выборы» выявлено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU