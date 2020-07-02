В Мордовии к вечеру проголосовали 77,75% избирателей

2 Июль 2020 2020-07-02T08:32:25+03:00

По словам представителей ЦИК РМ, выборы проходили без нарушений, с соблюдением всех санитарных норм

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За два часа до окончания многодневного голосования по поправкам в Конституцию РФ в Мордовии проголосовали 77,75% избирателей - 467449 человек. Среди лидеров по явке Атюрьевский, Атяшевский, Краснослободский, Старошайговский районы. Мордовия традиционно не осталась равнодушной к судьбоносному для страны голосованию.

На выборах Президента России в марте 2018 года явка по Мордовии составила 77,86%, отмечают Известия Мордовии, на выборах в Госдуму РФ в сентябре 2016 года в республике на избирательные участки пришли 83% тех, кто имеет право голоса.

ИСТОЧНИК KP.RU