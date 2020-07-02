2020-07-02T08:32:25+03:00
Общество

В Мордовии к вечеру проголосовали 77,75% избирателей

По словам представителей ЦИК РМ, выборы проходили без нарушений, с соблюдением всех санитарных норм
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Главы Республики МордовияФото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия
Изменить размер текста:

За два часа до окончания многодневного голосования по поправкам в Конституцию РФ в Мордовии проголосовали 77,75% избирателей - 467449 человек. Среди лидеров по явке Атюрьевский, Атяшевский, Краснослободский, Старошайговский районы. Мордовия традиционно не осталась равнодушной к судьбоносному для страны голосованию.

На выборах Президента России в марте 2018 года явка по Мордовии составила 77,86%, отмечают Известия Мордовии, на выборах в Госдуму РФ в сентябре 2016 года в республике на избирательные участки пришли 83% тех, кто имеет право голоса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пензенской области работал ситуационный центр и 10 мобильных бригад
В Мордовии к вечеру проголосовали 77,75% избирателей
В Краснодарском крае разыскивают пропавшего 9-летнего мальчика
В Пензе началось благоустройство трех скверов
Явка в Пензенской области превысила 70%
В Пензе установили памятник Петру и Февронии
47-летний пензенец может лишиться свободы за езду в пьяном виде
По поправкам в Конституцию проголосовали уже больше 700 тысяч жителей Пензенской области
В Пензенской области расширят меры поддержки ветеранов боевых действий
На улице Большевистской в Саранске временно ограничат движение и стоянку
Закрывайте окна, оставайтесь дома: в Пензенской области снова ожидаются гроза и град
В Пензе завершается строительство школы в Эко-квартале
В Пензенской области пациентам с коронавирусом начали переливать плазму с антителами
66-летнюю жительницу Пензы ограбили в магазине
На пожаре под Саранском погиб мужчина
В Пензе проверили работу спасательных постов на водоемах
В Саранске женщина вовлекла 20-летнюю знакомую в занятие проституцией
Особые условия погашения кредита, если сохранить персонал
В Пензенской области мужчина самовольно увёз сына в другой регион