2020-07-02T08:08:26+03:00
Происшествия

В Краснодарском крае разыскивают пропавшего 9-летнего мальчика

Региональным следственным управлением СК России продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения ребенка
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области
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В правоохранительные органы Мостовского района днём 10 мая 2019 года поступило сообщение о безвестном исчезновении 9-летнего Богдана Кривко. По имеющимся данным, в этот день около 13 часов мальчик вышел из дома в станице Баговской, и до настоящего времени не вернулся. В связи с отсутствием сведений о месте нахождения пропавшего Богдана Кривко 11 мая 2019 года по результатам проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Приметы пропавшего: рост 120-130 см, полное телосложение, светло-русые волосы, серо-зеленые глаза. На момент исчезновения был одет в черную толстовку с капюшоном, красным рисунком на груди, темно-синие спортивные штаны, темно-синие кеды.

В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Граждан, обладающих информацией о месте нахождения пропавшего или об обстоятельствах его исчезновения, следствие просит сообщить об этом по телефонам: 8-918-445-42-43 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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