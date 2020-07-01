В Пензе началось благоустройство трех скверов

1 Июль 2020 2020-07-01T17:28:31+03:00

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Управление капитального строительства Пензы заключило контракты на благоустройство трех городских скверов - имени А.С. Пушкина, «Копилка пословиц» и в районе улицы Славы.

– К работам приступим с 1 июля, – уточнил начальник УКСа Игорь Умнов.

Как сообщалось ранее, согласно проекту во всех трех скверах обновится покрытие пешеходных аллей и дорожек - их выложат плиткой. Будет обустроено освещение, организованы детские игровые площадки и зоны активного отдыха. В сквере на улице Славы предполагается создание фуд-корта с кафе и торговым киоском.

Финансирование работ осуществляется из муниципального бюджета. Завершить благоустройство зеленых зон подрядная организация ООО «Стройдор» намерена до середины декабря текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU