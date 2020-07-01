В Пензе установили памятник Петру и Февронии

1 Июль 2020 2020-07-01T16:14:05+03:00

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Сегодня строительную площадку посетил губернатор Иван Белозерцев. Памятник православным святым Петру и Февронии Муромским станет частью общей архитектурно-градостроительной композиции главного храма Пензенской митрополии. Рядом с памятником установят скамейки и фонари уличного освещения. Вблизи расположена лестница, ведущая от Спасского кафедрального собора через улицу Кирова к Спасо-Преображенскому монастырю.

- Место выбрано очень хорошо. Памятник вписался в общую композицию», - отметил глава региона.

Торжественное открытие скульптуры состоится 8 июля - в День семьи, любви и верности. Сейчас на объекте завершается благоустройство.

ИСТОЧНИК KP.RU