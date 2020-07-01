47-летний пензенец может лишиться свободы за езду в пьяном виде

1 Июль 2020 2020-07-01T15:16:57+03:00

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В Пензе на улице Суворова ночью сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Шевроле Круз» под управлением 47-летнего жителя областного центра, привлекавшегося к уголовной ответственности. Мужчина находился за рулем в состоянии опьянения, в то время как ранее уже был лишен права управления транспортными средствами за аналогичное правонарушение.

По факту нарушения Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU