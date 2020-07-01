2020-07-01T14:13:12+03:00
Общество

В Пензенской области расширят меры поддержки ветеранов боевых действий

Об этом сообщил сегодня губернатор Иван Белозерцев
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Глава региона возложил цветы к Вечному огню у мемориала «Афганские ворота» и к памятнику участникам боевых действий на Северном Кавказе.

- Ежегодно в этот день мы вспоминаем тех, кто ценой своей жизни защитил интересы нашего народа и нашего государства. Вечная им память, - сказал Иван Белозерцев. – Собравшимся здесь участникам боевых действий - поклон за то, что вы в разные годы выполняли государственную задачу. Каждый из вас до конца исполнил свой воинский долг.

Он напомнил, что ветераны попросили его о льготах по транспортному налогу, и отметил: соответствующий закон будет принят на сессии Законодательного Собрания области.

- В дальнейшем будем расширять меры социальной поддержки, - подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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