В Пензе завершается строительство школы в Эко-квартале
Как сообщил заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов, сейчас внутри здания ведется монтаж подвесных потолков и систем вентиляции. Еще несколько бригад приступили к благоустройству прилегающей территории. Всего в будни на объекте работают более 230 человек.
Завершить все работы и ввести образовательное учреждение в эксплуатацию планируется да начала нового учебного года.
Дважды в неделю на объект выезжает заместитель главы администрации по земельным и градостроительным работам, руководство Управления капитального строительства города для контроля за динамикой строительства и выходом бригад.
ИСТОЧНИК KP.RU