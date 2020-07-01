2020-07-01T13:14:13+03:00
Общество

В Пензе завершается строительство школы в Эко-квартале

Учреждение на 1100 мест возводится в рамках реализации национального проекта «Образование»
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
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Как сообщил заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов, сейчас внутри здания ведется монтаж подвесных потолков и систем вентиляции. Еще несколько бригад приступили к благоустройству прилегающей территории. Всего в будни на объекте работают более 230 человек.

Завершить все работы и ввести образовательное учреждение в эксплуатацию планируется да начала нового учебного года.

Дважды в неделю на объект выезжает заместитель главы администрации по земельным и градостроительным работам, руководство Управления капитального строительства города для контроля за динамикой строительства и выходом бригад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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