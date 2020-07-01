В Пензенской области пациентам с коронавирусом начали переливать плазму с антителами

1 Июль 2020 2020-07-01T12:33:47+03:00

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В Пензенской области приступили к лечению пациентов с коронавирусом с помощью переливания плазмы уже выздоровевших пациентов. Антитела, содержащиеся в ней помогают организму бороться с инфекцией.

За две с половиной недели процедура переливания была сделана более 20 пациентам Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи.

- Метод применялся еще в прошлом веке, - отмечает главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Министерства здравоохранения Пензенской области Джамиля Курмаева. – В нашей стране его использовали в 2014 году, когда боролись с лихорадкой Эбола, опробовали и сейчас на новом вирусе, сначала в Китае, а потом в Германии и США.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, применение плазмы от доноров-реконвалесцентов основано на концепции пассивной иммунизации.

- Потенциально это очень перспективный по эффективности способ лечения пациентов в тяжелом и среднетяжелом состоянии, - уточняет специалист. - Использование антиковидной плазмы наиболее оптимально в срок от 3 до 7 дней с момента появления клинических симптомов заболевания.

В большинстве случаев пациенты отмечают улучшение самочувствия после переливания. В настоящее время из числа пациентов, получивших антиковидную плазму, к выписке из Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи готовы первые трое.

ИСТОЧНИК KP.RU