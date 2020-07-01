2020-07-01T12:08:44+03:00
Происшествия

66-летнюю жительницу Пензы ограбили в магазине

Пропажу кошелька пострадавшая заметила на кассе, когда хотела расплатиться за свои покупки
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области
Изменить размер текста:

В отдел полиции №2 УМВД России по городу Пензе обратилась с заявлением о краже 66-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что кто-то украл у нее кошелек, когда она была в магазине. Сумма ущерба составила 14 с половиной тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался житель областного центра 1983 года рождения, привлекавшийся к уголовной ответственности. Он признался в содеянном.

Установлено, что кошелек из сумки пострадавшей мужчина вытащил, когда она отвлеклась. Сразу же после этого он вышел из магазина. Наличные злоумышленник вытащил и потратил, а сам кошелек с картами выбросил рядом с магазином.

Также полицейские выяснили, что подозреваемый причастен к серии аналогичных преступлений на территории Пензы.

По факту краж возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По поправкам в Конституцию проголосовали уже больше 700 тысяч жителей Пензенской области
В Пензенской области расширят меры поддержки ветеранов боевых действий
На улице Большевистской в Саранске временно ограничат движение и стоянку
Закрывайте окна, оставайтесь дома: в Пензенской области снова ожидаются гроза и град
В Пензе завершается строительство школы в Эко-квартале
В Пензенской области пациентам с коронавирусом начали переливать плазму с антителами
66-летнюю жительницу Пензы ограбили в магазине
На пожаре под Саранском погиб мужчина
В Пензе проверили работу спасательных постов на водоемах
В Саранске женщина вовлекла 20-летнюю знакомую в занятие проституцией
Особые условия погашения кредита, если сохранить персонал
В Пензенской области мужчина самовольно увёз сына в другой регион