66-летнюю жительницу Пензы ограбили в магазине

1 Июль 2020 2020-07-01T12:08:44+03:00

Пропажу кошелька пострадавшая заметила на кассе, когда хотела расплатиться за свои покупки

Изменить размер текста: A A

В отдел полиции №2 УМВД России по городу Пензе обратилась с заявлением о краже 66-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что кто-то украл у нее кошелек, когда она была в магазине. Сумма ущерба составила 14 с половиной тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался житель областного центра 1983 года рождения, привлекавшийся к уголовной ответственности. Он признался в содеянном.

Установлено, что кошелек из сумки пострадавшей мужчина вытащил, когда она отвлеклась. Сразу же после этого он вышел из магазина. Наличные злоумышленник вытащил и потратил, а сам кошелек с картами выбросил рядом с магазином.

Также полицейские выяснили, что подозреваемый причастен к серии аналогичных преступлений на территории Пензы.

По факту краж возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU