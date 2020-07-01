В Саранске женщина вовлекла 20-летнюю знакомую в занятие проституцией

1 Июль 2020 2020-07-01T10:12:26+03:00

Этому предшествовали удары кулаками и металлическим половником по голове

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Летом 2019 года в Саранске женщина вовлекла ранее знакомую 20-летнюю жительницу Нижегородской области в занятие проституцией, применив к ней физическое насилие.

Находясь на кухне квартиры, расположенной по Проспекту 60-летия Октября, обвиняемая нанесла потерпевшей несколько ударов по голове металлическим половником и кулаками. После чего пригрозила физической расправой, в случае если она попытается сбежать из квартиры или сообщит о произошедшем кому-либо.

Пролетарским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления - вовлечение в занятие проституцией. В ходе следствия обвиняемая вину признала полностью и заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела в отношении нее в особом порядке, отмечает пресс-служба регионального СК.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU