В Пензенской области мужчина самовольно увёз сына в другой регион

1 Июль 2020 2020-07-01T08:57:21+03:00

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24 июня, забрав годовалого сына от матери в одном из сёл Лопатинского района Пензенской области якобы на прогулку, мужчина посадил его в автомашину и самовольно увез в город Уфу. Мать мальчика обратилась в полицию. Установлено, что между родителями ребенка идет бракоразводный процесс. Судом в настоящее время не принято решение о расторжении брака и месте проживания малолетнего, супругам определен срок для примирения (3 месяца).

По данному факту Городищенским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области проводится проверка по признакам преступления - похищение несовершеннолетнего.

Благодаря эффективному взаимодействию сотрудников регионального следственного управления и полиции установлено, что в настоящее время мужчина вместе с ребенком находится в Уфе. По месту жительства их посетили сотрудники полиции, жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, к разрешению конфликтной ситуации в семье привлечены органы внутренних дел, опеки и попечительства, как Пензенской области, так и Республики Башкортостан.

По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU