В Пензенской области мужчина самовольно увёз сына в другой регион
24 июня, забрав годовалого сына от матери в одном из сёл Лопатинского района Пензенской области якобы на прогулку, мужчина посадил его в автомашину и самовольно увез в город Уфу. Мать мальчика обратилась в полицию. Установлено, что между родителями ребенка идет бракоразводный процесс. Судом в настоящее время не принято решение о расторжении брака и месте проживания малолетнего, супругам определен срок для примирения (3 месяца).
По данному факту Городищенским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области проводится проверка по признакам преступления - похищение несовершеннолетнего.
Благодаря эффективному взаимодействию сотрудников регионального следственного управления и полиции установлено, что в настоящее время мужчина вместе с ребенком находится в Уфе. По месту жительства их посетили сотрудники полиции, жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.
По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, к разрешению конфликтной ситуации в семье привлечены органы внутренних дел, опеки и попечительства, как Пензенской области, так и Республики Башкортостан.
По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU