2020-06-30T17:05:08+03:00
Общество

В Пензенской области вырос уровень безработицы

Необходимость снижения напряженности на рынке труда отметил губернатор Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в режиме ВКС, которое состоялось в понедельник
Анна ЧЕРНАЯ
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Как сообщил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан, после начала пандемии коронавируса общий уровень безработицы в регионе вырос и сегодня составляет 2,9%. Такая же тенденция наблюдается во многих регионах Приволжского федерального округа и Российской Федерации.

По информации минтруда Пензенской области, в структуре безработных граждан преобладают длительно неработающие, из них большинство - женщины.

- Занимайтесь решением проблем людей, ищите для них работу, предлагайте варианты. Эта деятельность должна быть выстроена системно. Боритесь за каждого человека, - обратился к министру губернатор Иван Белозерцев и поручил организовать в ближайшие две недели областную ярмарку вакансий, чтобы, граждане, оставшиеся в период пандемии без работы, смогли пообщаться с потенциальными работодателями.

- Проведите крупномасштабную ярмарку вакансий в режиме онлайн. Подготовьте и широко разрекламируйте это мероприятие. Привлеките к нему как можно больше работодателей, - поставил задачу губернатор.

Также он дал поручение составить в муниципалитетах и областном центре базу данных безработных граждан с учетом их образования и профиля работы, вынести вопрос занятости на совместное обсуждение Ассоциации промышленников и Ассоциации строителей Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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